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Закон Украины о невозвращении национализированных банков бывшим владельцам или «антиколомойский» закон окончательно вступил в силу. Его обнародовали в парламентском издании Голос Украины.

Закон Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности обнародовали в № 84 от 22 мая.

21 мая его подписал президент Владимир Зеленский.

Напомним, что Верховная Рада приняла «антиколомойский закон» на внеочередном заседании 13 мая. Принятие «антиколомойского закона» было последним условием подписания Украиной новой программы с Международным валютным фондом.

Банковский закон устанавливает, что бывшие и нынешние владельцы банков, права которых были нарушены из-за незаконного акта НБУ, Фонда гарантирования, Минфина, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку или решения Кабмина, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.

В случае, если решение НБУ об отнесении любого банка к категории неплатежеспособных суд признает незаконным, это не позволит вернуть банк его бывшему владельцу.
ForUm

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