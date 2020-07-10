Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, при оперативном сопровождения ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях и оперативного подразделения теруправления ГБР разоблачили преступную деятельность, задержали и сообщили о подозрении организованной группе в составе командира взвода роты тактико-оперативного реагирования и трех полицейских Управления патрульной полиции в Донецкой области, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, четверо правоохранителей, действуя в составе преступной группы, наладили механизм получения неправомерной выгоды от лиц, осуществляющих изготовление и сбыт наркотических средств. Правоохранители проникали в частную собственность лиц, применяли физическое насилие, изымали найденные наркотические средства и в дальнейшем сбывали их. Также полицейские требовали и получали от наркоторговцев неправомерную выгоду в качестве платы за непривлечение их к уголовной ответственности.

В ходе досудебного расследования задокументировано 5 эпизодов противоправной деятельности правоохранителей.

9 июля четырех участников преступной группы задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Также проведены обыски по месту жительства, в транспортных средствах фигурантов производства, а также в служебных кабинетах Управление патрульной полиции в Донецкой области. В кабинетах руководства управления патрульной полиции обнаружено и изъято оружие и большое количество патронов, происхождение которых будет установлено следствием.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении ряда уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 162, ч. 3. ст. 368 ,. ч. 2 ст. 365 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об отстранении задержанных от занимаемых должностей и избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.