В течение 10 месяцев рабочая группа комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики работала над совершенствованием текста законопроекта «О медиа». Об этом говорится в сообщении Офиса Совета Европы в Украине, передает УНИАН.



«Беря во внимание достигнутый значительный прогресс, считаем очень важным воспользоваться положительной динамикой и окном возможностей, чтобы рассмотреть законопроект «О медиа» №2693-д в первом чтении во время текущей сессии Верховной Рады Украины», - говорится в сообщении.

Эксперты Совета Европы дали свои рекомендации авторам, часть их комментариев была учтена. Рабочая группа законопроекта провела ряд общественных обсуждений с журналистами, представителями медиаиндустрии, ассоциациями и экспертами.

Также сообщается, что Совет Европы получил официальный запрос на проведение экспертизы обновленной версии законопроекта для дальнейшего совершенствования текста.

«Учитывая международные обязательства Украины, важно, чтобы законопроект полностью соответствовал стандартам Совета Европы и положениям Директивы ЕС об аудиовизуальных медиауслугах – стоит либерализовать регулирование онлайн-медиа и печатной прессы, а также предоставить дополнительные гарантии от возможных злоупотреблений при применении санкций (таких, в частности, как блокировка онлайн-медиа)», - сообщили в Совете Европы.

Напомним, 19 мая Верховная Рада отправила в Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики на повторное первое чтение законопроект №2693 «О медиа».

Законопроект №2693 «О медиа» зарегистрирован в Верховной Раде 27 декабря 2019 года.

Национальный союз журналистов Украины и Европейская федерация журналистов подвергли резкой критике новый законопроект.

Также представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность по поводу ряда положений украинского законопроекта о противодействии дезинформации, направленного на фактический контроль СМИ.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что законопроект о медиа (№2693), вызвавший много дискуссий, будет дорабатываться.

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде вынести на рассмотрение сессии обновленную редакцию законопроекта «О медиа» №2693.