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Верховная Рада отправила закон о медиа на повторное первое чтение. Решение поддержали 278 народных депутатов, передает Радио Свобода.

Перед этим парламент не поддержал рассмотрение двух вариантов проектов законов о медиа по сокращенной процедуре. За это проголосовали 222 народных депутата при 226 необходимых.

Вариант законопроекта, инициированный преимущественно народными депутатами из «Слуги народа», передали на доработку в комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Напомним, бывший министр культуры Владимир Бородянский, комментируя инициативу министерства по регулированию медиасферы в Украине, заверил, что свобода слова в Украине не пострадает. Он заявил, что журналистов не будут лишать свободы за дезинформацию, вместо этого будут общественно полезные работы.

Национальный союз журналистов Украины и Европейская федерация журналистов подвергли резкой критике новый законопроект.

Также представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность по поводу ряда положений украинского законопроекта о противодействии дезинформации, направленного на фактический контроль СМИ.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что законопроект о медиа (№2693), вызвавший много дискуссий, будет дорабатываться.

 
ForUm

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