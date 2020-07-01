Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде вынести на рассмотрение сессии обновленную редакцию законопроекта «О медиа» №2693.

Об этом сообщил председатель комитета Никита Потураев.

«Сегодня Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал законопроект «О ​​медиа» и рекомендовал вынести его на рассмотрение сессионного зала Верховной Рады», - написал он в Facebook.

Нардеп подчеркнул, что законопроект не предусматривает никакой цензуры и «драконовских» норм в отношении СМИ.

«Для телевидения, радио, печатных СМИ не меняется почти ничего. Все ограничения по контенту уже есть в законодательстве, и никаких новаций документ не предусматривает. Единственное нововведение – это переход всех регуляторных функций к Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания. Потому что регуляцию в сфере медиа должен осуществлять не орган исполнительной власти, а независимый, конституционный и коллегиальный орган», - объяснил депутат.

По словам Потуранва, онлайн-медиа, или все, кто работает в интернете, могут сами выбрать – регистрироваться им в качестве медиа или нет.

«Кстати, регистрация будет давать работникам таких медиа и самим медиа дополнительные возможности – от защиты до поддержки. Например, журналисту не смогут отказать в аккредитации, а зарегистрированные онлайн-медиа смогут рассчитывать на институциональные гранты от государства», - уточнил Потураев.

Регистрация для печатных медиа является обязательной в период российской агрессии, но «после нашей победы регистрация для них станет добровольной».

Он объяснил, что согласно проекту закона медиа не могут: призвать к свержению конституционного строя в Украине, заниматься реабилитацией советского коммунизма или национал-социализма, пропагандировать торговлю людьми, насилие или дискриминацию по расовым, религиозным или гендерным признакам, оправдывать российскую агрессию против Украины.

Лишить лицензии или заблокировать медиа можно будет только в том случае, если Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания убедительно докажет в суде факты систематических нарушений со стороны медиа. «Но даже в таком случае санкции высшего уровня могут применить только по решению суда», - добавил депутат.

В то же время в случае нарушений Нацсовет (по решению суда) сможет требовать от интернет-провайдеров прекратить предоставление доступа украинских пользователей к таким ресурсам.

Что касается формирования так называемых «черных списков» - то есть списков лиц, в частности, артистов, кто поддерживает государство-агрессора и антиукраинскую политику России, то, по словам Потураева, оно станет понятным, прозрачным и будет осуществляться в соответствии с четкими критериями, а не хаотично, как раньше.

«Законопроект распространяет требования по прозрачности структуры собственности, которые уже работают относительно телевидения и радио, на все медиа, которые будут иметь желание добровольно зарегистрироваться. Деятельность информационных агентств признается просто разновидностью бизнеса по предоставлению информационных услуг. Поскольку государство не должно вмешиваться в отношения между заказчиком и поставщиком платной услуги, то информационные агентства по новому закону не будут считаться медиа. Но они могут зарегистрировать свои интернет-ресурсы в качестве онлайн-медиа, если этого пожелают», - объяснил руководитель профильного комитета ВР.

Нардеп подчеркнул, что принятие этого законопроекта предусматривает отход от устаревшего термина «средства массовой информации» и переход к употреблению современного термина «медиа».

Потураев заверил, что не меняются квоты на язык и национальный продукт.

Сьогодні Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав законопроект «Про медіа» та рекомендував... Опубликовано Никитой Потураевым Среда, 1 июля 2020 г.

Напомним, 19 мая Верховная Рада отправила в Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики на повторное первое чтение законопроект №2693 «О медиа».

Законопроект №2693 «О медиа» зарегистрирован в Верховной Раде 27 декабря 2019 года.

Национальный союз журналистов Украины и Европейская федерация журналистов подвергли резкой критике новый законопроект.

Также представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность по поводу ряда положений украинского законопроекта о противодействии дезинформации, направленного на фактический контроль СМИ.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что законопроект о медиа (№2693), вызвавший много дискуссий, будет дорабатываться.