В Луганской области из-за пожаров определена чрезвычайная ситуация регионального уровня.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

В ведомстве заявили, что пожар на территории Северодонецкого и Новоайдарского лесоохотничьего хозяйства, который бушевал в понедельник, 6 и во вторник, 7 июля, предварительно классифицирован как чрезвычайная ситуация регионального уровня природного характера с угрозой распространения и приобретения признаков чрезвычайной ситуации государственного уровня.

Глава области Сергей Гайдай дал ряд поручений по оценке потерь населения для дальнейшей выплаты компенсаций из государственного бюджета. Должны быть составлены дефектные акты о пожаре, справки об ущербе, нанесенном чрезвычайной ситуацией, а также списки лиц, имеющих прописку в пострадавших домах.

Руководитель ОГА поручил обеспечить подвоз детей, в четверг, 9 июля сдавать внешнее независимое оценивание по украинскому языку, в Северодонецке и Новоайдаре.

По словам начальника областной ГСЧС Михаила Пшика, реальной угрозы обновления пожара не усматривается. Лесная охрана постоянно обходит территорию и контролирует ситуацию.

Напомним, 6 июля в Луганской области на территории двух лесничеств начался масштабный пожар.

По последним данным, погибли 5 человек и 9 (из них 2 детей) – госпитализированы. Сгорело 59 домов, из них - 24 полностью и 35 частично.

Полиция рассматривает три основные версии возникновения пожара.