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В Луганской области задержали первого заместителя городского головы при получении взятки, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в субботу, 17 октября.

По данным следствия, чиновник требовал от общества с ограниченной ответственностью "откат" в размере 10% за признание предприятия победителем тендера и заключения договоров на выполнение работ по благоустройству территории города. Он получил от местного предпринимателя 46 тысяч гривен взятки за подряды на капитальный ремонт тротуара и обустройство скейт-парка.

Чиновник был задержан в служебном кабинете во время получения всей суммы взятки.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
ForUm

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