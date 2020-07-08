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7 июля. Картина дня 36

В восточных регионах в ночь на 9 июля ожидается ухудшение погодных условий, предупреждает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

«Ночью 9 июля в восточных и Днепропетровской областях грозы. В отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

Напомним, 6 июля в Луганской области на территории двух лесничеств начался масштабный пожар.

По последним данным, погибли 5 человек и 9 (из них 2 детей) – госпитализированы. Сгорело 59 домов, из них - 24 полностью и 35 частично.

Полиция рассматривает три основные версии возникновения пожара.
ForUm

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