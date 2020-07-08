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7 июля. Картина дня 36

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак членов Трехсторонней контактной группы договорится о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на фоне масштабных лесных пожаров вблизи линии разграничения в Луганской области

Перед началом заседания ТКГ в формате видеоконференции он отметил, что накануне в Луганской области вблизи линии разграничения сил и средств возник масштабный лесной пожар, в результате которого пострадал населенный пункт и погибли люди. Очаги горения наблюдаются в лесных массивах вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново.

Место ЧП срочно посетил президент Украины Владимир Зеленский. Ему доложили, что ликвидация возгорания осложняется близостью линии разграничения.

Учитывая опасность переброски пламени на населенные пункты из-за усиления ветра и жаркой погоды, Ермак призвал участников Трехсторонней контактной группы к обеспечению установления полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

«Считаю, что на очередном заседании ТКГ стоит в который раз предметно рассмотреть вопрос установления режима тишины, ведь нашей общей задачей является недопущение новых человеческих жертв среди мирного населения», - сказал руководитель Офиса президента.

Напомним, 6 июля в Луганской области на территории двух лесничеств начался масштабный пожар.

По последним данным, погибли 5 человек и 9 (из них 2 детей) – госпитализированы. Сгорело 59 домов, из них - 24 полностью и 35 частично.

По факту пожара открыто уголовное производство по ст. 270 УК Украины

Полиция рассматривает три основные версии возникновения пожара.
ForUm

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