Президент Украины Владимир Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

В частности, состоялись встречи президента с заместителями главы Нацбанка, руководителями государственных и частных банков, а также руководством банковских организаций и учреждений.

Во встречах принимали участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Юлия Кузнецов, министр финансов Сергей Марченко, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Во время переговоров подробно обсуждалось состояние финансового сектора государства и возможное влияние на банковский рынок заявления Якова Смолия об отставке с должности главы НБУ.

Зеленский отметил преданность принципу независимости центрального банка и необходимости сохранения его институциональной способности.

«Независимый Национальный банк - это залог макроэкономической стабильности государства и гарантия благосостояния украинский. Поэтому я как президент буду отстаивать независимость НБУ при любом руководстве в качестве основы финансовой и макроэкономической стабильности нашего государства», - отметил Зеленский.

Кроме того, были обсуждены возможные кандидатуры нового главы НБУ.

Как сообщал ForUm, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

2 июля президент внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Смолия. Профильный комитет Верховной Рады поддержал отставку Смолия.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

В Офисе президента Украины заявили, что обеспечение независимости Нацбанка остается безусловным приоритетом.

Яков Смолий работал в должности главы НБУ с марта 2018 года.

Министр финансов Украины Сергей Марченко не видит оснований для существенных колебаний курса гривни на валютном рынке в связи с решением главы НБУ подать в отставку.