В Румынии в результате мощных ливней подтоплены уже более 160 населенных пунктов в 29 уездах, три человека погибли.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на румынские СМИ, в частности Digi24.

В центре и на севере Румынии сотни домов обесточены и подтоплены в результате мощных ливней. Сообщается, что этот июнь стал рекордным по количеству осадков за последние 60 лет.

Для уездов Бистрица-Нэсэуд, Сучава и Марамуреш, последний из которых граничит с Украиной, на сегодня объявили красный уровень предупреждения о наводнении.

Вчера днем ​​сообщалось о 90 пострадавших населенных пунктов, сейчас речь идет уже о 161.

По последним данным спасателей, затопило 400 домов и 600 дворов, эвакуировать пришлось 71 жителя.

Накануне сообщалось об одном погибшем в результате наводнений, сейчас их количество возросло до трех. Они проживали в уездах Бихор, Сучава и Васлуй.

Ряд местных дорог заблокированы из-за высокого уровня воды и поваленные деревья. В уезде Бистрица-Нэсэуд обрушилось 25 метров межсельской дороги над рекой.

Вследствие непогоды ограничено движение и на 4-х дорогах национального значения, а на двух – полностью заблокировано.

Как сообщалось ранее, от наводнений страдают также Сербия и Польша, предупреждения об опасности подтопления объявлено для отдельных районов Чехии.

Напомним, из-за резкого ухудшения погоды и паводка на Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности.

Произошло значительное подтопление более нескольких сотен домов, пострадали дороги. Погибли трое людей.

Полностью утрачено межобластное сообщение Закарпатье-Ивано-Франковск в пределах Раховского района.

По состоянию на 7:00 24 июня на территории 15 административных районов Ивано-Франковской области в 165 населенных пунктах подтоплено 4596 жилых домов. В Закарпатской области подтоплены 65 домохозяйств в пгт Ясиня и 5 дворов в Рахове. Остаются подтопленными 15 населенных пунктов в пяти административных районах Буковины и 8 населенных пунктов в 3 районах Львовщины.