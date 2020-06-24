24 июня на реке Прут - пост Черновцы ожидается прохождение максимального уровня воды высокого дождевого паводка высотой 680-730 см над нулем поста (уровень воды на 18:00 23 июня равен 417 см), максимальным расходом воды в пределах 2320-2690 м3/с. Об этом сообщает ГосЧС со ссылкой на данные УкрГидрометцентра.

В результате прохождения максимального уровня высокого дождевого паводка ожидается

затопление сельскохозяйственных угодий Новоселицкого, Герцаевского и Кицманского районов;

затопление сел Маршинцы, Тарасовка, Магала, Костичаны, Припрутье, Бояны, Зеленый Гай, Ванчиковцы Новоселицкого района;

срабатывание сигнальных устройств, затопление блоков сигнализации залога с. Костичаны Новоселицкого района;

затопление блоков сигнализации воинской части с. Мамалыга, Новоселицкого района;

затопления автомобильной дороги и рынка Добробут, начальное затопление Калиновского рынка Черновцов.

Напомним, из-за резкого ухудшения погоды и паводка на Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности.

Произошло значительное подтопление более нескольких сотен домов, пострадали дороги. Погибли трое людей.

Полностью утрачено межобластное сообщение Закарпатье-Ивано-Франковск в пределах Раховского района.

По состоянию на 7:00 24 июня на территории 15 административных районов Ивано-Франковской области в 165 населенных пунктах подтоплено 4596 жилых домов. В Закарпатской области подтоплены 65 домохозяйств в пгт Ясиня и 5 дворов в Рахове. Остаются подтопленными 15 населенных пунктов в пяти административных районах Буковины и 8 населенных пунктов в 3 районах Львовщины.