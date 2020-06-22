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21 июня в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Ильинцы на территории Лубянского лесничества произошло возгорание лесной подстилки, сообщает ГосЧС.

В 20:40 пожар локализован на площади 3 га.

По состоянию на 7:00 22 июня наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины. К тушению привлечены 11 человек и 3 единиц техники лесного хозяйства.

Как сообщал ForUm, 14 апреля удалось потушить пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. Пожары продолжались с 4 по 14 апреля и стали самими масштабными с 1986 года.

16 апреля в Чернобыльской зоне на территории около села Корогод возобновился пожар.

20 апреля Национальная гвардия начала антидиверсионную операцию в связи с лесными пожарами на Полесье. 

 
ForUm

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