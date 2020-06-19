Зміни клімату стали вже глобальними, і заперечувати це явище не можна. На Україні вже стали звичними практично тропічні сезони дощів, теплі зими і дуже спекотне літо. Це змушує підбирати більш нові водостічні системи, які виготовляють за новими технологіями. Це дозволяє їм справлятися навіть з дуже складними кліматичними змінами. Для прикладу, останні кілька років стали для країни найтеплішими практично за останню сотню років. Звичайно, всі ми розуміємо, що клімат не є стабільною одиницею, але і вважати, що в змінах немає провини людини, не можна.

З огляду на тенденцію, слід подумати, як захистити свій будинок, зробити його більш комфортним згідно з новими умовами. І зробити це можна за допомогою якісної системи водовідведення. Це важливо, оскільки велика кількість снігу взимку, яке спостерігалося ще кілька років тому, замінює велику кількість дощів. Якщо в холодну пору року дощ спокійний, але в теплу пору можуть починатися справжні зливи і навіть шторм.

Звісно, справлятися з такими погодними умовами зможуть тільки дійсно якісні водостічні системи. Саме вони повинні будуть вберегти будинок від надлишків вологи, появи цвілі та інших неприємних явищ. А враховуючи, що ніяких рішучих дій не робиться, цілком ймовірно, що клімат буде і далі істотно змінюватися в бік глобального потепління. Тому варто спочатку запастись допоміжними засобами і якісно укомплектувати будинок.

Крім того, велика кількість дощів буде змінюватися періодами жахливої посухи і просто таки колосально високими температурами. Таким чином, водостічні системи повинні будуть витримувати і такі навантаження. З огляду на те, що сучасні варіанти систем водовідведення не дуже добре реагують на високі температури і їх постійний вплив часто негативно позначається на терміні експлуатації, введення нових технологій виготовлення водостічних систем обов'язкове. Хоча як варіант можна просто вдосконалювати вже існуючі системи.

На 2020 рік також прогнозують дуже спекотне літо. Цей прогноз цілком раціональний, враховуючи, що за 10 років температура в регіоні зросла практично на 1 градус. Це дуже багато, особливо якщо знати, що за даними сорокарічної давності приріст температури становив за той же період у 25 разів менше. Тобто, кліматична картина залишалася відносно стабільною, чого неможна сказати про наш час.

Зміни середньорічної температури в Україні є одними з найактивніших і очевидних у світі. Країна займає перші рядки в рейтингу держав, що демонструють максимальне зростання температурних показників. Як вказують експерти, якщо людство не змінить свою екологічну політику, слід чекати, що до кінця цього століття середня температура зросте на 5 градусів. Це дуже високий показник.

Подібна картина дуже небезпечна. Її наслідками можуть бути:

посилені шторми;

дуже сильні зливи;

збільшений ризик повеней навіть у регіонах, які до них не схильні;

з'являться посухи, навіть в регіонах, які раніше були захищені від подібних погодних катаклізмів.

Враховуючи все це, будинкам в Україні потрібні якісні водовідвідні системи. Вони дозволять не допустити, щоб будівлю затопило навіть у найсильнішу зливу. Але при цьому важливо, щоб матеріал витримав посуху, особливо якщо постійно буде перебувати під пекучим сонцем. Крім того, система повинна витримувати значні перепади температури, оскільки холодні зимові дні ніхто не відміняв, нехай їх і стане менше. Більш того, механічні навантаження також важливі, оскільки під час грози може падати град, і в такому випадку доведеться встановити більш міцні системи, які змогли б витримати удар граду.