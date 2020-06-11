Национальное антикоррупционное бюро открыло два уголовных производства по делу «пленок Ермака».

Одно из них открыто в отношении главы Офиса президента Андрея Ермака, сообщили в НАБУ в ответ на запрос Радио Свобода.

В бюро сообщили, что к ним поступило постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда относительно обязательства внести сведения в Едрей по заявлению адвоката в интересах народного депутата Украины.

«В соответствии с указанным заявлением, гражданин Украины получил неправомерную выгоду за влияние на принятие решений головой Офиса президента о назначении ряда лиц на должности в органах государственной власти. Сведения об уголовном правонарушении... внесены в Единый реестр досудебных расследований. Предварительная квалификация - часть 2 статьи 369-2 (злоупотребление влиянием, принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, или предложение или обещание оказать влияние за предоставление такой выгоды - ред.)», - говорится в сообщении.

Кроме того, как заявили в НАБУ, согласно указанного заявления, председатель Офиса президента «получил неправомерную выгоду в крупном размере за принятие решений о назначении ряда лиц на должности в органах государственной власти». В этом в Едрей внесли сведения об уголовном правонарушении с предварительной квалификацией «принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом».

ВАКС 2 июня обязал НАБУ взяться за дело «пленок Ермака».

Как сообщал ForUm 29 марта народный депутат из парламентской фракции «Слуга народа» Гео Лерос опубликовал видеозаписи, сделанные скрытой камерой, на которых фигурирует брат главы Офиса президента Денис Ермак. Депутат утверждает, что брат Ермака якобы «торговал должностями» во власти. Также часть записей обнародована в анонимном Telegram-канале «д’Ермак».

На записях видно, как Денис Ермак встречается с разными кандидатами и проводит собеседования на государственные должности в различных сферах. Он говорит, что его брат – помощник президента, и сам он тоже давно и хорошо знаком с Владимиром Зеленским.

На встречу с Денисом Ермаком претендентов приводит его помощник. А подбирать кадры помогает еще один человек, осуществивший видеозапись.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что выступает за всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их правдивости. Он также считает, что Лерос перешел «красную линию», и предупредил об ответственности за «каждое слово лжи».

Гео Лерос подал в НАБУ обращение с «пленками». В свою очередь, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса.

Правоохранительные органы открыли 5 уголовных производств.

Сам же Денис Ермак заявил, что как гражданин волен встречаться с кем угодно и обсуждать, что угодно, и то, что его брат чиновник, не должно ограничивать его права.