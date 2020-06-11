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Из-за недавнего заявления бывшего президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили посла Украины в Грузии вызывают в Министерство иностранных дел для разъяснений.

Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, сообщает «Грузия Online».

Дипломат отметил, что существовало именно то ожидание, что Саакашвили продолжит вмешиваться во внутреннюю политику Грузии.

«Это как раз тот вопрос, который побудил нас к очень серьезному подходу, из-за чего мы отозвали посла для консультаций. Именно об этом мы предупреждали наших украинских коллег — человек, назначенный на одну из высоких должностей, находящийся в розыске, которого грузинское правосудие хочет привлечь к ответственности по четырем независимым делам, продолжает вмешиваться во внутреннюю политику Грузии. Естественно, заявление, которое мы услышали вчера, является прямым вмешательством во внутренние дела другой страны и прямым вмешательством гражданина Украины в процесс выборов», — заявил Залкалиани, добавив, что в МИД для разъяснений будет вызван посол.

Ранее Саакашвили заявил: «Я не собираюсь спокойно смотреть на разрушение и окончательное уничтожение Грузии. Я действительно буду на передней линии борьбы».

Напомним, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

После этого чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе отозвали в Тбилиси для консультаций.

Зеленский счел такую реакцию ошибочной.
ForUm

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