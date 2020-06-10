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В Одесской области в селе Васильевка правоохранители задержали мужчину, который обокрал храм.

Фото: сайт Национальной полиции

«Злоумышленник ночью проник в культовое сооружение в селе Васильевка, разбив оконное стекло, и похитил с иконы драгоценные украшения на сумму около 15 тыс гривен», – сообщили в Беляевском отделе Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что, получив сообщение о краже от священнослужителя, в течение нескольких дней сотрудники территориального отдела полиции разоблачили злоумышленника. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления житель соседнего села, который всего один раз, накануне преступления, приезжал в храм якобы на службу.

По словам подозреваемого, «в церкви в одной из икон он увидел кольца, цепочки и крестики, принесённые прихожанами, и решил вернуться за ними ночью».

Всё похищенное он спрятал на своём огороде.

Церковные вещи полицейские у правонарушителя изъяли, а по факту кражи с проникновением в помещение начали производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до шести лет.
ForUm

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