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Камеры автофиксации за более чем неделю работы зафиксировали 200 тысяч нарушения на дорогах. В связи с этим Министерство внутренних дел планирует отправлять нарушителей правил дорожного движения на переобучение.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко, передает РБК-Украина.

По его словам, инициатива ведомства будет включать в себя пересдачу экзаменов по ПДД и вождению для водителей-нарушителей.

«На сегодня мы рассматриваем возможность того, что если водитель нарушал правила несколько раз - ввести такую ​​инициативу, чтобы человека отправлять на переобучение, чтобы он мог подтвердить, может ли, умеет ли он управлять транспортным средством, знает ли правила дорожного движения», - завил Мартыненко.

При этом он отметил, что пока это только идея, но при определенных условиях она может быть воплощена в жизнь.

«Мы сейчас это пока только рассматриваем, но если у нас не будет уменьшаться количество нарушителей из-за видеофиксации, то мы перейдем к практическому применению этого», - добавил советник.

Напомним, в Киеве 1 июня в 00:01 заработали первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

За первые сутки работы автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 40%, заявил глава МВД Арсен Аваков.

Антирекорд по нарушению скоростного режима зафиксированный автоматической системой фиксации нарушений ПДД установил водитель, который двигался по улице Елены Телиги в Киеве.
ForUm

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