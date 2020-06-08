Расследование Ираном сбивания самолета МАУ «почти завершено», заявил старший иранский дипломат, добавив, что Тегеран не верит, что в «черных ящиках» самолета содержится какая-то важная информация.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд, сообщает Европейская правда со ссылкой на Al Arabiya.

«Расследование почти закончено, и нет никакой двусмысленности, мы знаем, что произошло», - заявил в субботу государственным СМИ Бахарванд.

Он сказал, что анализ «черных ящиков» самолета, которые Иран еще должен передать, является единственным этапом расследования, который остался.

«Мы не считаем, что «черные ящики» содержат какую-то важную информацию, которая будет полезна для нашего расследования», - добавил иранский чиновник.

По словам Бахарванда, Иран должен убедиться, что «черные ящики» не будут «эксплуатироваться», прежде чем передать их третьей стороне.

«Иран может передать «черные ящики» компаниям, способным прочитать их по контракту», - сказал он.

Ранее информацию о намерениях Ирана передать «черные ящики» Франции обнародовало государственное информагентство Ирана ISNA. Посол Ирана в Украине Манучехр Моради позже заявил, что эта информация не соответствует официальной позиции страны.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

СМИ предполагали, что Иран не решится передать регистраторы другой стране, опасаясь, что появятся дополнительные подробности катастрофы, в том числе данные о 20 секундах между попаданием первой и второй ракет «земля-воздух» в самолет Boeing-737.

В марте официальный представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор этого выполнено не было.