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МВД аннулировало лицензии четырем охранным фирмам, сотрудники которых участвовали в перестрелке в Броварах.

Об этом сообщается на странице МВД в Facebook.

«Следователи Национальная полиция Украины, в рамках расследования уголовных производств о стрельбе в Броварах, обратились в Министерство внутренних дел для проведения проверки деятельности четырех столичных охранных фирм, сотрудники которых, по информации досудебного расследования, являются участниками стрельбы в Киевской области. Приказами Министерства от 05.06.2020 полностью аннулированы лицензии на осуществление охранной деятельности ООО «Профохорона», ООО «Охранная группа «Киев-центр», ООО «ДВ-Секьюрити», ООО «Охранная группа «Форт-3», - отметил сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей  Гончаров.

Замминистра добавил, что следствием установлено, что лица, имеющие отношение к указанным охранным фирмам, неоднократно привлекались к участию в массовых мероприятиях, где применялись незаконные действия.

Как сообщал ForUm, 29 мая утром, около 07:15, в Броварах произошла стрельба. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

В схватке участвовали около ста человек. Один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа на трех микроавтобусах прибыла из столицы.

Трое участников конфликта получили ранения из травматического оружия.

В тот же день был задержан 21 участник вооруженного конфликта в Броварах. 11 – в Броварах, 5 - на Житомирщине и 5 - на Виннитчине.

2 июня были задержаны еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом.

По факту стрельбы в Броварах начато 4 уголовных производства. Действия злоумышленников квалифицированы как хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием, покушение на убийство двух и более лиц.

Мэр Броваров Игорь Сапожко заявляет, что конфликт связан с недопониманием между местными властями и КОГА, которое возникло в результате распределения маршрутов транспорта.
ForUm

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