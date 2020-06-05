По состоянию на 5 июня установлены 67 причастных к стрельбе в Броварах, 39 лицам избраны меры пресечения.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в выступлении во время часа вопросов к правительству в парламенте, сообщает Укринформ.

«По состоянию на сегодняшнее утро 67 человек, причастных к стрельбе, установлены, 44-м сообщено о подозрении, в том числе пяти заочно, 39 лицам избраны меры пресечения: 29 - содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога, то есть безальтернативный арест, двум - содержание под стражей на 60 суток с правом внесения залога, пяти - круглосуточный домашний арест 60 суток, трем - домашний арест в ночное время», - сказал Аваков.

Он отметил, что ему «немного жаль этих молодых людей», которые за жилье, еду и 800 гривень в день попали под арест и, вероятно, получат реальный срок заключения за участие в организованной преступной группировке.

«Но другой реакции у нас не будет. Если кому-то кажется, что он снова готов вернуть в нашу жизнь традиционные бандитские «договорняки», криминальные разборки и атмосферу страха, мы будем отвечать очень жестко, со всей силой закона, пусть потом не удивляются», - подчеркнул министр.

По его мнению, полицейские адекватно и грамотно отреагировали на ситуацию 29 мая в Броварах. В то же время, отметил Аваков, есть «определенные претензии» к работникам и руководителям подразделений относительно возможной превенции этой ситуации и оперативных служб.

«Поэтому в отношении некоторых из них главой Нацполиции приняты дисциплинарные меры вплоть до отстранения от занимаемых должностей», - сообщил Аваков.

Как сообщал ForUm, 29 мая утром, около 07:15, в Броварах произошла стрельба. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

В схватке участвовали около ста человек. Один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа на трех микроавтобусах прибыла из столицы.

Трое участников конфликта получили ранения из травматического оружия.

В тот же день был задержан 21 участник вооруженного конфликта в Броварах. 11 – в Броварах, 5 - на Житомирщине и 5 - на Виннитчине.

2 июня были задержаны еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом, которые причастны к стрельбе

По факту стрельбы в Броварах начато 4 уголовных производства. Действия злоумышленников квалифицированы как хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием, покушение на убийство двух и более лиц.

Мэр Броваров Игорь Сапожко заявляет, что конфликт связан с недопониманием между местными властями и КОГА, которое возникло в результате распределения маршрутов транспорта.