Служба безопасности Украины прекратила противоправную деятельность преступной организации под руководством начальника одного из горотделов Нацполиции Днепропетровского региона, сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительной версии следствия, руководитель отдела полиции совместно с подчиненными решили искусственно нарастить показатели оперативно-розыскной деятельности. Для этого они фальсифицировали материалы уголовных производств. Злоумышленники в частности запугивали и пытали подозреваемых для получения «нужных» показаний, фабриковали искусственные доказательства для дальнейшего выявления и быстрого расследования несуществующих преступлений.

При проведении более 20 обысков сотрудники спецслужбы изъяли материалы фальсифицированных уголовных производств, средства пытки и другие доказательства, подтверждающие преступную деятельность сотрудников полиции.

В рамках уголовного производства, возбужденного по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 365, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задержали 7 участников преступной организации, в том числе начальника Павлоградского отдела полиции. Устанавливаются все участники противоправной деятельности и решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным правоохранителям. Продолжаются неотложные следственные действия.