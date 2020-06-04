Сотрудники пограничного управления ФСБ России в Крыму расспрашивали задержанного украинского военнослужащего Евгения Добринского о его службе на материковой части Украины и об охране админграницы между Крымом и Херсонской областью. Об этом сообщают Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Исляма Велиляева.

«Спрашивали, где и в какой части он проходит службу, какой порядок осуществления охраны государственной границы был в части, где он служил, какие входят средства защиты, идентификации людей. Много было вопросов о ведении военной службы», – говорит адвокат.

Велиляев рекомендовал своему подзащитному Добринскому не отвечать на вопросы, которые конкретно касаются его воинской службы.

«По моей рекомендации, мы отказались давать показания. Потому как данные сведения имеют служебный характер. Он на сегодняшний день является военнослужащим, поэтому мы отказались давать подробные пояснения по поводу его службы», – подчеркнул адвокат.

По словам Велиляева, допрос Добринского длился примерно полтора часа.

«Он же военный. Он понимает, что на данные вопросы не желательно отвечать. Данные ответы будут восприняты негативно в отношении него», – говорит адвокат.

3 июня подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал на месяц украинского военнослужащего Евгения Добринского, о задержании которого ранее сообщила российская ФСБ.

Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины ранее сообщила, что 30 мая, приблизительно в пять утра, на админгранице аннексированного Россией Крыма с Херсонской областью, возле Чонгара, пропал украинский военнослужащий.

В ВСУ рассказали Крым.Реалии, что место несения службы украинского военного находится примерно в тысяче метров. По словам начальника службы по связям с общественностью командования десантно-штурмовых войск ВСУ, майора Валентина Шевченко, пропал Евгений Добринский – военнослужащий 95-й десантно-штурмовой бригады, который находился на одном из военных объектов. Он уточнил, что неподалеку от размещения пропавшего военного обнаружили следы борьбы.​

Через несколько дней в ФСБ России заявили, что украинский военный был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело «о незаконном пересечении границы России».

Российские силовики утверждают, что «при досмотре у него обнаружили вещество, предположительно, являющееся наркотиком, оно направлено на экспертизу».

Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины назвало «прогнозируемой российской пропагандой» заявления ФСБ о задержанном украинском военном.