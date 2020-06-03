Президент Владимир Зеленский отмечает сложность борьбы с контрабандой, которая будет 2-3 года «штормить» страну, но подчеркивает, что власть настроена решительно, на примере ситуации с Закарпатской областью.

Об этом он заявил на встрече с представителями бизнеса в Хмельницкой области, передает Интерфакс-Украина.

Президент отметил, что на Закарпатье поставил губернатором офицера СБУ, человека, которого боятся, и стороной обходят местные крупные контрабандисты. Потому что любого другого губернатора, мол, покупают или запугивают местные элиты.

По словам Зеленского, операция нового главы Закарпатской ОГА по изобличению контрабандистов сработала.

По словам президента, в итоге оказалось, что в скоплении из десятков автомобилей на границе было где-то около 5 машин «заговорщиков», а все остальные поняли, что никто никого не пропустит.

«И такое будет в ближайшие 2-3 года, будут они «штормить» эту страну. Так оно будет. Но если мы не будем с этим бороться, и в определенное время у нас с вами не будет кофе, лосося, хамона, так переживем это время, но покажем им, что не будет другого, нет другого шанса, как поломать им хребет. Или давайте их пропускать», - сказал Зеленский.

31 мая водители микроавтобусов заблокировали пункт пропуска «Тиса» на границе с Венгрией после усиления проверок.

По словам председателя Закарпатской ОГА Алексея Петрова, водители микроавтобусов, кроме личных вещей граждан, перемещают посылки на заказ. Некоторые из них отказываются письменно декларировать перемещаемые товары и подавать документы для таможенного контроля.

По прибытии на место происшествия губернатора и главы Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко, был достигнут определенный компромисс с перевозчиками. Началось оформление таможенных платежей и впоследствии работа пункта пропуска была разблокирована.