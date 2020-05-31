В понедельник, 1 июня, в Украине начнется очередной этап ослабления карантина — в стране вновь запускают межобластной железнодорожный и автомобильный транспорт.
С 27 мая в Украине уже заработали железнодорожные кассы, еще ранее Укрзализныця открыла продажу билетов на поезда на своем сайте.
При этом с 1 июня купить билет можно будет за 90 дней до даты отправления, а не за 45−60, как было ранее.
На данный момент доступны билеты на 29 поездов дальнего следования и Интерсити+:
№ 721/722 и № 726/725 Киев-Харьков
№ 763/764 Киев-Одесса
№ 711/712 Киев-Константиновка
№ 740/739 Киев-Кривой Рог
№ 8/7 Одесса-Харьков
№ 20/19 Лисичанск-Киев
№ 53/54 Днепр-Одесса
№ 63/64 Харьков-Киев
№ 105/106 Киев-Одесса
№ 791/792 Киев-Кременчуг
№ 81/82 Харьков-Новоалексеевка
№ 125/126 Киев-Константиновка
№ 10/9 Киев-Мариуполь
№ 37/38, № 732/731 и № 738/737 Киев-Запорожье
№ 116/115 Киев-Бердянск
№ 136/135 и № 734/733 Киев-Покровск
№ 76/75 Кривой Рог-Киев
№ 102/101 и № 766/765 Киев-Херсон
№ 12/11 Киев-Новоалексеевка
№ 79/80 Днепр-Киев
№ 779/780 Сумы-Киев/Винница
№ 782 / 781 Киев — Черкассы
№ 786 / 785 Киев — Шостка
№ 790 / 789 Киев — Кропивницкий
Кроме того, с 1 июня Укрзализныця начнет первый этап восстановления курсирования пригородных поездов в Харьковской; Полтавской, Луганской, Донецкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской, Житомирской и Хмельницкой (в направлении Жмеринка-Гречаны и Хмельницкий-Волочиск) областях.
Всего возобновят свои маршруты 214 пригородных поездов.
Все пассажиры должны быть в масках, покупать билеты в кассах также необходимо в масках.
Также с 1 июня разрешено возобновить межобластные перевозки автомобильным транспортом, то есть автобусами.
Этой возможностью воспользуются не все области: в рамках адаптивного карантина те регионы, которые остаются очагами распространения COVID-19, пока решили не возобновлять сообщение с 1 июня.
По состоянию на 28 мая решение не открывать межобластные перевозки приняли власти Черновицкой и Закарпатской областей.
Напомним, после карантина ТРЦ в Киеве возобновили работу.
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