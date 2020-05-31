В понедельник, 1 июня, в Украине начнется очередной этап ослабления карантина — в стране вновь запускают межобластной железнодорожный и автомобильный транспорт.

С 27 мая в Украине уже заработали железнодорожные кассы, еще ранее Укрзализныця открыла продажу билетов на поезда на своем сайте.

При этом с 1 июня купить билет можно будет за 90 дней до даты отправления, а не за 45−60, как было ранее.

На данный момент доступны билеты на 29 поездов дальнего следования и Интерсити+:

№ 721/722 и № 726/725 Киев-Харьков

№ 763/764 Киев-Одесса

№ 711/712 Киев-Константиновка

№ 740/739 Киев-Кривой Рог

№ 8/7 Одесса-Харьков

№ 20/19 Лисичанск-Киев

№ 53/54 Днепр-Одесса

№ 63/64 Харьков-Киев

№ 105/106 Киев-Одесса

№ 791/792 Киев-Кременчуг

№ 81/82 Харьков-Новоалексеевка

№ 125/126 Киев-Константиновка

№ 10/9 Киев-Мариуполь

№ 37/38, № 732/731 и № 738/737 Киев-Запорожье

№ 116/115 Киев-Бердянск

№ 136/135 и № 734/733 Киев-Покровск

№ 76/75 Кривой Рог-Киев

№ 102/101 и № 766/765 Киев-Херсон

№ 12/11 Киев-Новоалексеевка

№ 79/80 Днепр-Киев

№ 779/780 Сумы-Киев/Винница

№ 782 / 781 Киев — Черкассы

№ 786 / 785 Киев — Шостка

№ 790 / 789 Киев — Кропивницкий

Кроме того, с 1 июня Укрзализныця начнет первый этап восстановления курсирования пригородных поездов в Харьковской; Полтавской, Луганской, Донецкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской, Житомирской и Хмельницкой (в направлении Жмеринка-Гречаны и Хмельницкий-Волочиск) областях.

Всего возобновят свои маршруты 214 пригородных поездов.

Все пассажиры должны быть в масках, покупать билеты в кассах также необходимо в масках.

Также с 1 июня разрешено возобновить межобластные перевозки автомобильным транспортом, то есть автобусами.

Этой возможностью воспользуются не все области: в рамках адаптивного карантина те регионы, которые остаются очагами распространения COVID-19, пока решили не возобновлять сообщение с 1 июня.

По состоянию на 28 мая решение не открывать межобластные перевозки приняли власти Черновицкой и Закарпатской областей.

Напомним, после карантина ТРЦ в Киеве возобновили работу.