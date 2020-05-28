Мясо кролика считается диетическим, его часто используют в качестве прикорма детей первого года жизни. Оно не только обладает необыкновенным нежным вкусом, а и сочетает в себе огромный букет полезных элементов. Чтобы сохранить их в процессе приготовления и получить ароматное и нежное блюдо необходимо соблюдать несколько простых правил, о которых вам поведает эта статья.

Где покупать мясо

Каждый опытный кулинар скажет, что вкус готового блюда на 50% зависит от правильно подобранных ингредиентов. Поэтому, решив порадовать близких людей необычным диетическим блюдом, следует ответственно подойти к выбору сырого продукта. На рынке, несомненно, цена за тушку будет ниже, но гарантии, что вы приобретаете свежий, незамороженный продукт, не будет. Поэтому купить мясо в Киеве лучше в специализированном магазине Мясной Рай. Благодаря ежедневному завозу в ассортименте всегда есть:

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Выбираем рецепт и подготавливаем мясо

Кроличья тушка имеет нежную текстуру, но при неправильной готовке мясо может превратиться в кусок резины. Это связано с большим количеством соединительной ткани и мышц. Поэтому очень важно хорошо вымочить тушку перед приготовлением (от 6 до 12 часов). Для получения нежного и сочного блюда можно замариновать кролика в молоке со специями или в сметанном соусе. Для этого вам понадобится:

0,5 л нежирной сметаны смешанной со стаканом воды или литр молока;

столовая ложка соли;

специи по вкусу.

Все хорошенько размешать и поместить в этот состав мясо. Для придания необычного и изысканного вкуса молоко и сметану заменяют уксусным или винным маринадом. Добавить нотку пикантности можно при помощи душистых трав и цедры лимона. Только помните, что все хорошо в меру, поэтому не увлекайтесь.

Жарим, варим, запекаем: нюансы термообработки

После того, как крольчатина вымочилась, настает черед готовки. При этом процесс приготовления, как правило, не занимает больше 30 минут. Длительное томление в духовке или на сковороде приведут к потере маринада и жесткости. В конце приготовления можно добавить пару столовых ложек сметаны или томата. Это придаст готовому блюду необычный, нежнейший аромат и выгодно подчеркнет нотки маринада.

Подведем итог

Независимо от выбранного рецепта (а их существует огромное множество), существует три самых основных «не»:

не использовать несвежее мясо;

не мариновать меньше 6 часов;

не подвергать термической обработке дольше 40 минут.

Освоив эти простые советы, даже начинающий кулинар сможет справиться с таким деликатным, на первый взгляд, мясом, как кролик. Приятного аппетита!