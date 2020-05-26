В трех монастырях столицы сняли карантин. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«В столице сняли карантин в нескольких монастырях, которые были закрыты из-за вспышки заболевания. В частности, в Киево-Печерской лавре, Ионинском и Свято-Покровском мужском монастыре. За весь период карантина сделали более тысячи лабораторных исследований ПЦР-тестов священнослужителей. Благодаря своевременным противоэпидемическим мероприятиям и соблюдению строгого карантина, удалось локализовать очаги заболевания», - сказал Кличко.

Он отметил, что перед снятием карантинных мероприятий в монастырях осуществили полную дезинфекцию.

«Как вы знаете, правительство разрешило проводить службы в храмах - с соблюдением регламентов и санитарных требований. Я обращаюсь к служителям всех конфессий, берегите своих прихожан, соблюдайте правила! Не накапливайте в храмах большое количество людей. Чтобы не произошло новых вспышек болезни», - отметил Кличко.

Напомним, 13 апреля Киево-Печерская лавра была закрыта на карантин.

Позже власти Киева приняли решение о введении карантина на территории Ионинского монастыря.

Покровский Голосеевский мужской монастырь также был закрыт на карантин.