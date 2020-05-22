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Комиссия журналистской этики выражает отрицательное отношение к форме и содержанию интервью Дмитрия Гордона с бывшей «прокуроршей» Крыма Натальей Поклонской и главарем боевиком «ДНР» Игорем Гиркиным. Соответствующее заявление опубликовано на сайте институции.

В комиссии отметили, что журналисты имеют право брать интервью у диктаторов, военных преступников, подозреваемых в тяжких международных преступлениях и других подобных лиц, поскольку иногда они являются единственным источником получения общественно важной информации, что обосновывает необходимость разговора с ними.

«Однако в таких случаях журналисты и редакции должны сохранять контроль над сообщениями, которые звучат в интервью, внимательно относиться к этическим вопросам, которые возникают при предоставлении трибуны таким персонам. Также это означает, что не стоит брать интервью у правонарушителей (в том числе террористов) в прямом эфире/вживую. Это общемировая практика, которую применяют медиа, которые дорожат репутацией и доверием аудитории (например, это правило прописано в Редакционных установках Би-Би-Си)», - отмечается в сообщении.

Комиссия выражает отрицательное отношение к форме и содержанию интервью. В частности к фактам несоблюдения этических норм и профессиональных стандартов. Комиссия считает, что неспособность или нежелание интервьюера работать по профессиональным стандартам помешало ему убедительно раскрыть аудитории взгляды интервьюируемых

В связи с угрозами Гордону КЖЕ заявляет, что неспособность и нежелание журналиста придерживаться этических принципов и стандартов, как и низкое качество опубликованных материалов, не должны быть основанием для угроз жизни и здоровью авторов материалов, не соответствующих общественным настроениям, а тем более для действий, направленных на расправу над такими людьми.

Что касается якобы сотрудничества с СБУ, в комиссии отметили, что журналист перестает выполнять свои основные функции, если он является агентом спецслужб.

«Поэтому вызывают осуждение неподтвержденные заявления Гордона о сотрудничестве с украинскими спецслужбами и правоохранительными органами. Также КЖЕ осуждает возможность использования специалистов, работающих в медиасфере (в том числе и журналистов), спецслужбами в своих целях. Ведь таким образом аудиторию вводят в заблуждение относительно целей и способов осуществления журналистской деятельности», - подчеркивается в сообщении.

Напомним, 18 мая Гордон провел почти четырехчасовое интервью с террористом Игоремя Гиркиным (Стрелковым).

Журналист заявил, что взял интервью у бывших «прокурорши» аннексированного Крыма Натальи Поклонской и Гиркина, «в содружестве с украинскими спецслужбами».

В то же время в Службе безопасности Украины заявили, что проведение интервью с Поклонской и Гиркиным является инициативой Гордона.

Также СБУ пообещала провести проверку.
ForUm

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