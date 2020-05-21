В Одессе возле затонувшего бункеровщика Delfi зафиксировали загрязнение воды и воздуха – по предварительным данным экологические показатели превышены в 15 раз. Точные результаты будут известны в течение недели, сообщает Радио Свобода со ссылкой на и.о. начальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Артем Заярный.

Загрязнение зафиксировали ночью работники муниципальной спасательной службы, круглосуточно дежурящие на месте аварии. Для взятия проб воды и воздуха на место прибыла муниципальная экологическая лаборатория.

«Проще всего судно распилить и локализовать, но мы категорически против. Потому что подобные действия приведут к разливу масла, к разливу нефтепродуктов, что ухудшит ситуацию. Мы можем убеждать владельца, убеждать администрацию морских портов Украины, чтобы судно убрали на территорию порта - или краном, или буксирами», - заявил Заярный.

Неожиданное загрязнение стало причиной оперативного совещания, которая проходило 21 мая вблизи судна на пляже. Сами загрязнения на воде убрали специалисты АМПУ с помощью абсорбирующего порошка.

Как заявил журналистам депутат городского совета Александр Иваницкий, городская власть будет через суд требовать от владельца убрать судно.

«По мнению капитана одесского морского торгового порта согласно международному праву в течение года никто кроме владельца не может заниматься демонтажем этого объекта. Мы будем настаивать на сокращении этой нормы», - заявил Иваницкий. Он также предположил, что в суд на АМПУ за бездействие будет подавать экологическая инспекция. Еще зимой администрация морских портов получила предписание от экологов, чтобы они убрали свою акваторию. Впрочем, как объяснил Радио Свобода Заярный, это пока невозможно - предписание было выдано другой экоинспекцией, которая уже ликвидирована. Речь идет о Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа. Агентство Заярного является ее правопреемником, но процесс передачи дел еще не завершен.

Срок в один год устанавливается 122-й статьей Кодекса торгового мореплавания. Согласно кодексу: «Собственник затонувшего имущества, если он намерен поднять это имущество, должен сообщить об этом капитана ближайшего морского порта Украины в течение одного года со дня, когда имущество затонуло. Капитан морского порта по согласованию с заинтересованными государственными органами устанавливает достаточный по обстоятельствам срок для поднятия имущества, порядок проведения этих работ и доводит это до сведения собственника имущества и администрации морского порта». Представитель владельца неоднократно заявлял о намерении убрать судно, но не может закончить проект из-за пандемии.

Напомним, 21 ноября на рейде одесского порта начал терпеть крушение небольшой танкер «Делфи» (IMO 8866266) под флагом Молдовы. Люди на борту эвакуироваться отказались. Танкер выбросило на пляж, где из него начал вытекать мазут.

Днем 22 ноября спасатели эвакуировали троих членов экипажа танкера.

Возле судна установили более 300 метров сорбирующих бонов. По данным экологов, в первые дни уровень загрязнения был превышен в 150 раз.