Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что реакция Тбилиси на назначение экс-главы государства Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ в Украине была нормальной.

По ее словам, «отзыв посла для консультаций вполне естественен», сообщает НВ.

«Наша реакция была полностью нормальной. Я знаю дипломатический язык и что можно и что нельзя. Реакция была умеренной, нормальной, какая и должна была быть», — сказала Зурабишвили.

Она отметила, что с украинской стороны было «недипломатичным» не информировать Тбилиси о принятом решении и не обсуждать этот вопрос.

При этом она заявила, что с грузинской стороны не было никаких шагов, которые могли бы быть восприняты дружественной Украиной как оскорбление.

Напомним, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

После этого чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе отозвали в Тбилиси для консультаций.

Зеленский счел такую реакцию ошибочной.