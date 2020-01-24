Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заверил, что журналистов не будут лишать свободы за дезинформацию, вместо этого будут общественно полезные работы. Об этом он заявил в эфире программы «Политклуб с Виталием Портниковым» на «Эспрессо.TV».

«Она (уголовная ответственность за дезинформацию, – ред.) не предусматривает тюремного заключения, а только общественно полезные работы», - сказал министр.

Он раскрыл подробности процедуры признания вины за дезинформацию. Так, наказывать начинают после того, как уполномоченный три раза докажет в суде факт дезинформации распространителем. При этом эти три нарушения должны быть зафиксированы в течение года.

Для того чтобы суд вынес обвинительный приговор, он обязан будет обратиться и получить заключение Европейского суда по правам человека, отметил Бородянский.

«Мы предусмотрели меры предосторожности, чтобы добросовестного человека нельзя было посадить. Нет вывода - нет приговора», - подытожил глава Минкульта.

Напомним, Национальный союз журналистов Украины и Европейская федерация журналистов подвергли резкой критике новый законопроект.

Ранее в Министерстве культуры рассказали о законопроекте, который будет регулировать медиасферу в Украине: в частности, как будут бороться с фейками, каким должен быть формат новостей и ответственность за дезинформацию. Министр культуры Владимир Бородянский, комментируя инициативу министерства по регулированию медиасферы в Украине, заверил, что свобода слова в Украине не пострадает.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что законопроект о медиа (№2693), вызвавший много дискуссий, будет дорабатываться.