Премьер-министр Денис Шмигаль назвал условия, при которых следующий этап послаблений наступит быстрее. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Шмыгаль напомнил, что уже с понедельника в Украине частично сняты некоторые ограничения и начнет работать концепция адаптивного карантина. Это означает, что местная власть, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе, сможет принимать автономные решения для недопущения распространения COVID-19.

Премьер поблагодарил украинцев, которые добросовестно соблюдали карантин в течение последних двух месяцев, а также отметил, что в случае дальнейшего выполнения мер безопасности, из карантина страна сможет выйти раньше запланированного срока. «Отдельно хочу поблагодарить всем украинцам, которые добросовестно придерживаются карантинных правил эти 2 месяца. Я знаю, что это было не просто, однако вы действительно спасли тысячи жизней и позволили лучше подготовить нашу медицинскую систему к вызовам пандемии», - написал он.

«Сейчас наступает самый ответственный момент, ведь ослабление карантина не означает, что коронавируса больше нет, или он стал менее опасным. Мы должны научиться жить и работать в новых условиях. Это ключевое условие, при котором карантин не будет усилен, а следующий этап послаблений наступит быстрее», - отметил премьер.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая.

29 апреля Кабинет Министров принял решение восстановить работу продовольственных рынков в условиях карантина.

Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая сделан ряд послаблений.