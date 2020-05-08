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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков по требованию 158 народных депутатов Украины подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента.

Как сообщили  ForUm’у в пресс-службе ВРУ, заседание начнется 13 мая 2020 в 10:00.

Планируется рассмотреть 24 вопроса, заслушать доклад председателя Национального банка Украины о деятельности Нацбанка и час вопросов к правительству.

Так, на повестке дня проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения короновирусные болезни (COVID-19) (рег. № 3329-д); об оборонных закупках (рег. № 2398-д); изменения в регламент, увольнения министров и др.

Также нардепі планируют рассмотреть проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (рег. № 2571-д) - так называемый «антиколомойский».

Как сообщал ForUm, законопроект о невозможности отмены национализации или ликвидации банков был принят Верховной Радой в первом чтении на внеочередной сессии 30 марта этого года.

К проекту закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности поступило более 16 тысяч правок.

Комитет ВР по вопросам финансов рекомендовал принять данный документ.

В случае принятия законопроекту он сделает невозможным отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращения несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам.
ForUm

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