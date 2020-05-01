В пятницу, 1 мая, в Запорожье начали работать первые два продовольственные рынки, сообщает Укринформ.

«В 6:00 мы уже были на рабочем месте. На период карантина сделали один вход и один выход в рынок. На входе измеряем температуру всем покупателям, запускаем только тех, кто в масках. К прилавкам и товару - особые требования: уборка каждые три часа, защитные экраны», - сказал директор рынка «Центральный» Роман Белогуб.

По его словам, организовать работу рынка в условиях карантина достаточно сложно: требования постоянно меняются, количество контролирующих органов увеличивается. «Мы были готовы начать работать еще в конце марта. Оборудовали рабочие места, рассчитали количество торгующих, но мэрия не разрешила нам открыться», - отмечает Белогуб.

Он закупил маски и антисептики для сотрудников администрации рынка, завел специальные журналы, в которых каждый день будут «отмечаться» абсолютно все торгующие: ФИО, температура, время выхода на работу и подпись.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что выход из карантина будет состоять из пяти этапов, первый из которых должен начаться с 11 мая.

29 апреля Кабинет Министров принял решение восстановить работу продовольственных рынков в условиях карантина.