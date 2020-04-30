Сегодня в Харькове задержали обнаженную женщину, которая была в неадекватном состоянии. У нее в руке был нож, а в другой – пакет с отрезанной детской головой. Женщина пояснить ничего не могла.

Впоследствии брат этой женщины обратился в полицию с сообщением о найденном трупе племянницы (дочери задержанной). Тело девочки было без головы.

В официальном издании Верховной Рады «Голос Украины» опубликовали закон об открытии рынка земли.

По состоянию на 9:00 30 апреля в Украине зафиксировано 10406 ​​лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1238 пациентов выздоровели.

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 60 человек, один человек умер. Всего в столице уже 1401 подтвержденный случай COVID-19.

Китай выступает решительно против международного расследования, направленного на обвинение республики в распространении пандемии коронавируса.

Государственные исполнители столичного отдела ГИС арестовали банковские счета нардепа от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ильи Кивы, который, несмотря на решение суда от июня 2019 года, так и не опроверг безосновательные обвинения погибшей активистки Екатерины Гандзюк в коррупции.

Согласно новому прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, который был утвержден Министерством энергетики и окружающей среды, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК «Энергоатом» сокращается до половины существующей мощности.

Верховная Рада поддержала применение особой процедуры рассмотрения во втором чтении проекта закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности» (№2571-д).

Оккупационные администрации на неподконтрольной части Донбасса скрывают реальную информацию о заболеваемости COVID-19: инфекционные отделения переполнены больными гриппом и пневмонией, а медперсонал обязали под расписку не разглашать сведения об эпидемиологической ситуации.

Офис генерального прокурора заявил, что правоохранители обнаружили масштабный схрон военной техники и вооружения на востоке Украины - в помещениях бывших городского клуба и детского лагеря. В Вооруженных силах Украины заявили, что обнаруженный правоохранителями так называемый масштабный «схрон» является базой Украинской добровольческой армии, которая передается силам спецопераций ВСУ.

Для бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили нашли новую должность, сообщил лидер парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Голосеевский райсуд Киева признал виновными двух граждан Российской Федерации, которые в апреле 2019 взорвали авто сотрудника украинской разведки. Им назначено наказание в виде 7 и 8 лет лишения свободы.

Детективы Национального антикоррупциооного бюро сообщили бывшим замминистра обороны Игорю Павловскому и директору департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины о подозрении в злоупотреблении служебным положением, причинившем 17,44 млн грн убытков. Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Также сообщено о подозрении четырем лицам, которые фактически руководили и обеспечивали работу ООО «Оптимумспецдеталь», в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления – уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации средств в особо крупных размерах.