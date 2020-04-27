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Служба безопасности Украины закрыла уголовное производство против телеведущего «Россия-1», генерального директора религиозного телеканала «Спас» Бориса Корчевникова, который посещал оккупированный Россией Крым.

Об этом говорится в ответе СБУ на информационный запрос Радио Свобода.

«Следователями органов безопасности осуществлялось досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 332-2 УК Украины, в рамках которого исследовались указанные Вами обстоятельства (посещение аннексированного Крыма, - ред.). Упомянутое уголовное производство закрыто на основании пункта 2 статьи 284 УПК Украины (установлено отсутствие в деянии состава уголовного преступления, - ред.)», - говорится в ответе СБУ.

Ранее украинский общественный активист Сергей Стерненко опубликовал информацию о том, что по решению суда СБУ открыла уголовное производство против Бориса Корчевникова за незаконное пересечение границы.

Корчевников посещал Крым после оккупации в 2014 году. Так, в июле прошлого года он опубликовал в Instagram фото на фоне аэропорта в Симферополе, а также выложил фото с геолокации «Крымские горы» и «Ореанда».

В середине октября 2019 Корчевников приехал в Киев. Он опубликовал фотографию с фестиваля православного кино «Покров», на котором якобы получил награду. Позже Корчевников обнародовал фото из Киево-Печерской лавры и монастырей УПЦ (МП). Тогда в СБУ заявили, что «данных по осуществлению Корчевниковым действий, которые могут нанести ущерб национальной безопасности, не получено».

Внефракционный народный депутат Андрей Деркач заявил тогда, что приглашал на свой фестиваль «Покров» в Киев Бориса Корчевникова - российского ведущего канала «Россия-1», который, в частности, называл украинцев «фашистами» и «хунтой», - исключительно как церковного представителя.
ForUm

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