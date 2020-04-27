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Представитель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Климент опроверг информацию о всех заболевших священниках Киево-Печерской лавры, заявив, что российское издание «РБК» неправильно его процитировало.

Об этом сказал в комментарии Украинской правде.

«РБК» неправильно меня процитировало, некорректно. Я сказал, что практически все, кто заболели, выздоровели», - заявил Климент.

«Все монахи, которые есть в лавре, проходили мониторинг на наличие вируса (Covid-19 - ред.), самих монахов более 200, не то, что 100. Но Минздрав дал информацию, что более 100 человек имеют инфекцию, но эти данные были, кажется, 2-3 недели назад. А на сегодняшний день практически все уже выздоровели, поэтому говорить, что там сегодня 100 больных - это некорректно. В больницах осталось 3-4 человека», - добавил представитель УПЦ МП.

Никаких собственных данных о количестве больных в лавре ее представитель не имеет. По его словам, он оперирует данным Минздрава.

Ранее российское издание «РБК» со ссылкой на представителя УПЦ МП митрополита Климента написало, якобы в Киево-Печерской лавре все священники заразились коронавирусом.

Напомним, Киево-Печерская лавра закрыта на карантин в связи с подтвержденными там более 90 случаями инфицирования коронавирусом.

15 апреля в Киево-Печерской лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий, а также помещений духовной академии и семинарии.

17 апреля власти Киева приняли решение о введении карантина на территории Ионинского монастыря.
ForUm

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