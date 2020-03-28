Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после заседания фракции «Слуга народа», которое проходило вечером 27 марта, передает Громадське.

«Что касается МВФ, то сейчас мы говорим, что можем увеличить размер программы минимум до 8 млрд долларов. Вместе со Всемирным банком, ЕБРР — мы можем получить минимум 10 млрд долларов», — заявил Зеленский.

Он отметил, что Украина также ведет активные переговоры о двусторонних программах поддержки с другими государствами, в частности Азербайджаном и Канадой.

Первый транш новой программы МВФ Украина получит сразу после подписания. По словам Зеленского, размер транша составит 1,75-2 миллиарда долларов. Его зачислят сразу в бюджет Украины (обычно транш МВФ причисляют к золотовалютным резервам).

Зеленский сообщил, что для того, чтобы получить деньги от МВФ Украине нужно выполнить 2 условия:

так называемый «антиколомойский закон» — изменение законодательства о банках, в котором окончательно запрещается возвращение обанкротившихся банков на рынок, а национализированных банков — бывшим владельцам. Законопроект разработали в Нацбанке совместно с депутатами и чиновниками. Ожидается, что после его принятия Радой возвращение ПриватБанка бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову станет невозможным. В то же время олигархи смогут требовать от государства компенсации убытков, если суд признает решение о национализации незаконной;

земельная реформа — открытие рынка земли сельскохозяйственного назначения, предоставление владельцам земельных паев права продавать землю. Пока же такого права они не имеют, поэтому операции по продаже заменяют на договоры долгосрочной аренды, сроки которого иногда составляют десятки или сотни лет.

Относительно земельной реформы Рада согласилась принять компромиссный вариант, предусматривающий постепенное внедрение рынка земли.

Напомним, внеочередное заседание Рады состоится в понедельник.