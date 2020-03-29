Об этом hromadske сообщил прокурор по делу Сергей Зузак.

По его словам, для передачи дела в суд сделано недостаточно, нужно еще провести ряд следственных действий и экспертиз.

«Еще не закончили проведение около 20 экспертиз, также проводятся допросы», — сказал прокурор.

Он добавил, что все трое подозреваемых отказались от прохождения полиграфа, а некоторые из них — от психологической и антропологической экспертизы.

Адвокаты подозреваемых Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь подали возражения по этому ходатайству, отметив отсутствие доказательств, опровергающих доводы защиты.

«Нет ни одного доказательства, которое бы опровергало аргументы защиты о несоответствии роста (несовпадение 10 см), ни одного свидетеля, который бы отрицал показания более 10 свидетелей в пользу Дугарь, несоответствия портретной экспертизы из-за наличия в частности тату, а проведение экспертизы только по методу визуального сопоставления — делает такую экспертизу фейковой, как и экспертизу походки. Нет ни одного доказательства контактов Дугарь с Антоненко, а с Кузьменко — до 2019 года, следствием не опровергнуты документы алиби и тому подобное. Более чем достаточно доказательств закрыть производство по Дугарь. Зато сторона обвинения придумывает ненужные экспертизы, чтобы было формальное основание продолжать следствие», — сказал в комментарии hromadske адвокат Яны Дугарь Виталий Коломиец.

Ответ от Офиса генерального прокурора ожидают 30 марта. В случае продления сроков, в ближайшие дни должны состояться судебные заседания по продлению подозреваемым сроков мер пресечения, которые истекают в начале апреля.

В феврале следователи Нацполиции просили Офис генпрокурора продлить сроки досудебного следствия до июня, но тогдашний генеральный прокурор Руслан Рябошапка продлил до апреля. Он отметил, что сейчас доказательств по делу недостаточно и нужно еще поработать.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

14 февраля Киевский апелляционный суд отказал в смягчении меры пресечения подозреваемой Кузьменко.