В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвали украинскую власть как можно быстрее завершить расследование убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится в заявлении организации.

«Совершенное три года назад убийство Павла Шеремета остается нераскрытым и продолжает оказывать негативное влияние на свободу слова, свободу СМИ и безопасность журналистов. Украинская власть обязана обеспечить, чтобы его убийство и все другие нападения на журналистов и убийства журналистов были раскрыты, а исполнители и заказчики этих преступлений — привлечены к ответственности. Безнаказанность за такие преступления неприемлема и порождает дальнейшие преступления», - отметил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

Напомним, сегодня в Киеве в третью годовщину гибели журналиста Павла Шеремета состоялась акция «Кто убил Павла? Три года без ответа».

Также, президент Украины Владимир Зеленский ждет от правоохранительных органов 23 июля доклада о процессе расследования убийства Павла Шеремета.