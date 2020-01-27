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Киевская прокуратура совместно со следователями управления полиции в метрополитене сообщила о подозрении мужчине в осуществлении заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Так, утром 25 января по спецлинии «102» поступил анонимный звонок о готовящемся взрыве на станции метро «Крещатик» КП «Киевский метрополитен».

С целью проверки указанного сообщения правоохранители эвакуировали около 150 пассажиров и работников метрополитена. По результатам осмотра станции метро взрывных устройств и взрывоопасных веществ специалисты не обнаружили.

По подозрению в совершении ложного сообщения правоохранители задержали 36-летнего киевлянина. Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 259 УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
ForUm

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