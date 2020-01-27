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В США зафиксировали уже пять случаев заболевания опасным коронавирусом. Об этом сообщает на своем сайте американский Центр по контролю и профилактике заболеваний, передает УНИАН.

Отмечается, что факты заражения коронавирусом подтвердились в штатах Аризона, Калифорния, Иллинойс и Вашингтон. Все больные посещали китайский город Ухань, где впервые обнаружили случаи инфицирования новым вирусом.

власти Китая сообщили в конце декабря. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Власти Китая подтвердили, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку пневмонии в стране, способен передаваться в том числе от человека к человеку. 

В Китае из-за коронавируса закрыли уже 13 городов. Зафиксирована первая жертва вне очага первоначального распространения заболевания – в провинции Хубэй.

В Минздраве Украины просят людей избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции, и контакта с животными на фермах или в дикой природе. Украина усилила меры в аэропорту «Борисполь» из-за коронавируса. Также Кабмином создан оперативный штаб.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине зафиксировали три случая подозрения на коронавирус. По ее словам, два из трех случаев не подтвердились.
ForUm

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