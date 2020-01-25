также в разделеОбщество
Штаб ООС: Боевики блокируют патрули ОБСЕ 19
СБУ обезвредила более 480 кибератак на государственные органы и инфраструктуру 7
В Минобороны рассказали о состоянии раненого бойца ВСУ 13
Киберполиция разоблачила лиц, которые создавали платформы для онлайн-казино 20
24 января. Картина дня 20
В Болгарии задержали подозреваемого по делу Гандзюк Левина 20
Руководителя Закарпатского облавтодора задержали за вымогательство 16
СМИ: На борту PS752 была украинка, компании которой подозревают в нарушении эмбарго ООН 38
В Украине создали группу по борьбе с последствиями изменения климата 11
Поэтапное повышение пенсионного возраста некоторым категориям лиц признали неконституционным 40
Суд отпустил Дугарь под ночной домашний арест 22
На Донетчине ликвидировали информаторскую сеть боевиков 71
Гончарук говорит, что Украине не стоит волноваться из-за коронавируса 26
Задержаны подозреваемые в нападении на ювелиров в Хмельницком 23
САП закрыла дело против Охендовского 10
Второй после Иловайска: ОГП установил факт вероломства боевиков при подрыве ДАП 44
ГБР обвиняет нардепов от ЕС в нарушении закона 83
Чиновник предприятия Укроборонпрома погорел на взятке 12

Президента Украины Владимира Зеленского просят запрета въезд из Китая в Украину в связи со вспышкой нового коронавируса. Об этом говорится в петиции № 22/083468-эп, размещенном на сайте Главы государства.

«Запрет на въезд из Китая и Азии в связи со вспышкой коронавируса», — говорится в тексте петиции.

Петиция уже набрала 123 подписи с 25 тысяч необходимых. Сбор подписей продлится еще 90 дней.

Напомним, в Китае из-за коронавируса закрыли уже 13 городов. Зафиксирована первая жертва вне очага первоначального распространения заболевания – в провинции Хубэй.

В Минздраве Украины просят людей избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции, и контакта с животными на фермах или в дикой природе. Украина усилила меры в аэропорту «Борисполь» из-за коронавируса. Также Кабмином создан оперативный штаб.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине зафиксировали три случая подозрения на коронавирус. По ее словам, два из трех случаев не подтвердились.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги