Президента Украины Владимира Зеленского просят запрета въезд из Китая в Украину в связи со вспышкой нового коронавируса. Об этом говорится в петиции № 22/083468-эп, размещенном на сайте Главы государства.

«Запрет на въезд из Китая и Азии в связи со вспышкой коронавируса», — говорится в тексте петиции.

Петиция уже набрала 123 подписи с 25 тысяч необходимых. Сбор подписей продлится еще 90 дней.

Напомним, в Китае из-за коронавируса закрыли уже 13 городов. Зафиксирована первая жертва вне очага первоначального распространения заболевания – в провинции Хубэй.

В Минздраве Украины просят людей избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции, и контакта с животными на фермах или в дикой природе. Украина усилила меры в аэропорту «Борисполь» из-за коронавируса. Также Кабмином создан оперативный штаб.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине зафиксировали три случая подозрения на коронавирус. По ее словам, два из трех случаев не подтвердились.