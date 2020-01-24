также в разделеЭкономика
Украина начала виртуальный реверс газа из Польши 5
Кабмин утвердили бюджет Пенсионного фонда на 2020 год 42
Порт «Ольвия» отдадут в концессию катарской компании 47
Беларусь запретила ввоз птицы из Украины 16
В НБУ рассказали, какие гривни чаще всего подделывали в 2019 году 25
В этом году Украина должна выплатить 400 миллиардов долга 26
Deutsche Bahn не собирается брать в управление Укрзализныцю 34
Из-за птичьего гриппа ЕС приостановил ввоз курятины из Украины 32
Гончарук анонсировал серьезные изменения налоговой системы 29
Глава ЕБРР назвал Украину среди ТОР-3 приоритетных стран в регионе 16
Укрзализныцю хотят на 10 лет отдать в управление Deutsche Bahn 42
Украина разместила евробонды на €1,25 миллиарда 78
Укртранснафта завершила вытеснение загрязненной российской нефти 20
В 2019 году промпроизводство в Украине упало на 1,8% 12
Зеленский обещает инвесторам налоговые каникулы и персонального «опекуна» 9
Украина выпустит 10-летние евробонды 19
Минэкономики прогнозирует замедление инфляции в первом полугодии 12
Гончарук назвал условия получения кредита МВФ 54

Кабинет Министров подаст в Верховную Раду законопроект о компенсациях случае задержек с выплатами. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Правительство инициирует осуществление компенсаций людям в случае задержек с выплатами. Законопроект будет представлен в парламент», – написал он.

По информации премьера, для устранения коррупционных рисков установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация:

  • пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание;
  • социальные выплаты;
  • стипендии;
  • заработная плата (денежное обеспечение);
  • сумма индексации денежных доходов граждан.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги