Кабинет Министров подаст в Верховную Раду законопроект о компенсациях случае задержек с выплатами. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Правительство инициирует осуществление компенсаций людям в случае задержек с выплатами. Законопроект будет представлен в парламент», – написал он.

По информации премьера, для устранения коррупционных рисков установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация: