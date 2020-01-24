также в разделеРелигия
Во Франковске представителям ОБСЕ рассказали о захватах храмов УПЦ сторонниками ПЦУ 3
Представители УПЦ приняли участие в праздновании Дня соборности Украины 4
Представителей Фанара назвали «мелкими пакостниками» после «лишения» ими титулов архиереев УПЦ 16
Митрополит УПЦ отметил, что украинцы выбирали Президента, а не Патриарха 19
Митрополит Онуфрий рассказал, как преодолевать жизненные трудности 15
Фанар не признает титулов архиереев УПЦ 30
Предстоятель УПЦ объяснил, как человек попадает под влияние злых духов 36
В РПЦ увидели, что Филарет признал: Фанар только углубил раскол в Украине 18
Патриарх Кирилл считает, что человечество не в полной мере усвоило урок Холокоста 12
Верующие УПЦ совершили 350-километровое паломничество по стопам запорожских святых 17
Драбинко с главой УГКЦ будут молиться о единстве христиан 15
Президент Греции ждет от Иерусалимского Патриарха, что он поддержит Варфоломея 37
Предстоятель УПЦ объяснил, как человек должен правильно выстраивать приоритеты в жизни 27
Президенты Сербии и Черногории не договорились по церковному вопросу 19
Митрополит Онуфрий рассказал, как преодолеть состояние уныния 22
В УПЦ рассказали о реальной цели Церкви 14
Запорожский митрополит рассказал, как во время Холокоста православные спасали евреев 21
Верующим УПЦ предлагают участвовать в создании «Иллюстрированного Евангелия» 23

В Сумской области в селе Перемога община Украинской Православной Церкви просит помощи в восстановлении сожженного Свято-Михайловского храма.

Фото: Фавор

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на БФ «Фавор», верующие приобрели необходимые строительные материалы, но нуждаются в финансовой помощи для оплаты работ и стройтехники.

«По благословению местного владыки, храм возводит православная бригада во главе со священником. То есть, все делается с молитвой и без обычной на строительной площадке ругани», - подчеркнули в Фонде.

Чтобы продолжить строительство, общине необходимо собрать еще 22 тыс. грн.

Сделать пожертвование для Свято-Михайловской общины можно на карту Приватбанка настоятеля отца Владимира 5168 7554 4883 1129 (Карпенко Владимир).

Как сообщалось, храм сгорел при невыясненных обстоятельствах более трех лет назад. Пожар начался в первый день Великого поста.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги