Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила очередную попытку террористической организации «МГБ ЛНР» завербовать гражданина Украины для осуществления преступной деятельности в ущерб государственной безопасности нашей страны, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в декабре 2019 года во время пересечения линии разграничения со временно оккупированной территории Донецкой области боевики так называемой «МГБ ДНР» похитили бизнесмена из Днипра, который собирался навестить родителей в родном Донецке.

Террористы безосновательно обвинили мужчину в деятельности в ущерб самопровозглашенной «Донецкой народной республики», в частности в работе на украинские спецслужбы. После предъявления «обвинения» боевики две недели незаконно удерживали украинца в подвальном помещении, применяя методы психологического и физического давления, лишив возможности нормального питания.

Угрожая расправой над родными они склонили коммерсанта к конфиденциальному сотрудничеству. Террористы поставили ему задачу собирать и передавать информацию о патриотических организациях, с которыми он поддерживал контакты. Согласие на сотрудничество полностью не удовлетворило боевиков, поэтому еще одним условием освобождения стала конфискация сотрудниками так называемого «МГБ ДНР» значительной суммы наличных и авто бизнесмена.

Сразу после возвращения на подконтрольную украинской власти территорию мужчина обратился с соответствующим заявлением в СБ Украины. Сейчас гражданин предоставил подробные показания об обстоятельствах своей вербовки и поставленных задач. По результатам проверки было установлено, что он не совершил никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины.