Премьер-министр Украины Алексей Гончарук хотел подтвердить вотум доверия, поэтому направил заявление об увольнении президенту Владимиру Зеленскому, хотя полномочия по его увольнению закреплены за Верховной Радой. Об этом он сказал в интервью Украина 24.

«Не сколько получить, столько подтвердить (вотум политического доверия от лидера команды, – ред.). Для нас очень важно, чтобы внутри команды не были никаких недоразумений», - заявил Гончарук в ответ на вопрос, почему он подал заявление на имя Зеленского.

При этом премьер назвал преступлением факт прослушивания его разговоров с коллегами из правительства и НБУ. Он надеется, что украинские спецслужбы выяснят, кто это записал его разговор.

Как сообщал ForUm, 15 января в сети появилась запись, где якобы премьер-министр Украины Алексей Гончарук, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова и глава Минфина Оксана Маркарова обсуждали курс доллара и экономические вопросы перед встречей с президентом Зеленским.

На записи слышно, как мужской голос, похожий на голос премьера, утверждает, что «он полный профан в экономике», а у «Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов».Позже была опубликована вторая часть прослушки совещания, на которой собеседники обсуждают снижение экономического роста в Украине, и третья, где речь шла об экономической стратегии развития Украины.

17 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Однако Зеленский ее не принял.