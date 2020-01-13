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Руководство Министерства культуры Украины установило себе многотысячные зарплаты, сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

«Королевский подарок сделало себе руководство Минкульта на Новый год. Министр и его заместители задекларировали совокупный размер своей декабрьской заработной платы на сумму более двух миллионов гривен», - написал он в Facebook.

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Томиленко сообщил, что первый заместитель министра культуры Анатолий Максимчук получил 405 тыс., заместитель министра Ирина Подоляк – почти 395 тыс., заместитель министра Алексей Сивирин – 366 тыс.гривен. Рекордную сумму в 497 709 гривен получил государственный секретарь Министерства культуры Украины Ростислав Карандеев.

«Ведомство, которое пугает журналистов введением уголовной ответственности, поддерживает жесткое регулирование журналистской деятельности, борется с творческими союзами и другой «нереформированной советчиной», действительно показывает «другую культуру», - подчеркнул глава НСЖУ.
ForUm

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