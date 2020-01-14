Спикер парламента Дмитрий Разумков объяснил, как выросла зарплата нардепов, и требует от правительства объяснений относительно зарплат замминистров. Об этом он заявил во время пленарного заседания Рады, которое транслирует 112 Украина.

«Я только что обращался к аппарату. Мне предоставили полную информацию. Есть индексация заработной платы народных депутатов Украины, однако она совершенно не соответствует тем цифрам, которые пишут в СМИ (о 100 тыс., где-то я видел 150 тыс.). Изменения заработной платы - около 3 тыс. грн для нардепа», - сказал Разумков.

Он отметил, что это связано с прожиточным минимумом.

Также спикер заявил, что требует от правительства (во время часа вопросов к правительству) объяснений относительно премирования замминистров.

Ранее бывший вице-премьер министр Украины и министр социальной политики Павел Розенко в Facebook заявил об увеличении заработных плат народным депутатам и работникам министерств.

По словам Розенко, заработная плата увеличится в 2,5-5 раз, если сравнивать с 2019 годом.

Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что руководство Министерства культуры Украины установило себе многотысячные зарплаты.