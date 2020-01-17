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Во время часа вопросов к правительству украинские министры и премьер Алексей Гончарук так и не отчитались о своих многотысячных премиях накануне нового года.

Как сообщает Украинская правда, Кабмин должен был рассказать о причинах таких начислений.

Однако из-за заявления об отставке премьера Гончарука, которое он почему-то подал на рассмотрение президенту, а не Верховной Раде, график работы парламента изменился.

В частности, в ВР отчитался министр МИД Вадим Пристайко о катастрофе самолета МАУ в Иране. Также позже с трибуны выступил премьер. Он заявил, что правительство будет работать до решения президента Владимира Зеленского.

Гончарук не объяснил, почему подал заявление Зеленскому и даже не вспомнил о премиях.

Ему не смогли задать вопросов. После выступления все правительство покинуло сессионный зал под аплодисменты партии «Слуга народа» и крики «Позор!» оппозиции.

Нардеп от «Евросолидарности» Ирина Геращенко призвала спикера вернуть Гончарука и правительство, чтобы они все-таки рассказали о причинах и происхождении собственных премий, однако глава ВР Дмитрий Разумков отказал, заявив, что по регламенту час вопросов к правительству уже закончился.

Премьер опоздал в парламент и вообще, по словам Разумкова, в Раде должен был быть только Пристайко.

Источник УП отметил, что Гончарук пришел в Раду с Офиса президента.

14 января Верховная Рада потребовала от Кабинета Министров отчитаться о начислении больших премий отдельным министрам и рассказать о причинах таких начислений.

После этого министр Дмитрий Дубилет заявил, что правительство ежемесячно будет публиковать данные о доходах топ-чиновников.

Ранее стало известно, что руководители Минкульта получили  сотни тысяч зарплаты. В частности министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его заместители задекларировали совокупный размер своей декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 миллионов гривен.
ForUm

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